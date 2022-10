MotoGp, Marquez: "Sono distrutto, è stata come una finale"

Come una finale

Marquez è poi tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport: "Mi sono sentito forte in gara, dall'inizio alla fine - ha detto -. Ci siamo presi il rischio con la gomma morbida al posteriore, cosa che per me era giusta perché con questa Honda bisogna cercare qualcosa di diverso. Alla fine avevamo un buon passo, mi sentivo forte. Rins ha fatto un ultimo giro strepitoso, ha difeso bene. Sono contento di com'è andata. Adesso sono distrutto, ma più mentalmente che fisicamente. Ero nervoso prima della gara, per me è stata come una finale".