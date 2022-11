MotoGP, Razali guarda al futuro: "Annunci importanti in arrivo"

ROMA - Nel GP di Valencia , ultimo appuntamento della stagione, si chiuderà ufficialmente l'avventura per il team RNF con Yamaha. L'addio arriva dopo una stagione non esaltante con il ritiro a stagione in corso di Andrea Dovizioso e un Darryn Binder di ritorno verso la Moto2. Con il passaggio in Aprilia già fatto, Razlan Razali pensa ora al futuro. "Da martedì partirà il nostro nuovo progetto - spiega Razlan Ravali - con due piloti nuovi e un nuovo costruttore per il 2023. Questo weekend di Valencia sarà fondamentale per chiudere al meglio raccogliendo più punti possibile per restare davanti a Tech3".

"Importante pensare al futuro"

C'è un finale di stagione comunque da onorare, ma il team RNF non può non essere orientato al futuro, che partirà già da alcuni importanti annunci in arrivo. "Ci resta ancora una gara da correre in modo professionale. Non vediamo l'ora arrivi il 2023, ma ci tengo comunque a ringraziare tutti gli sponsor del nostro primo anno, ma a volte le cose non vanno come ti aspettavi. Valencia non sarà solo l'ultima gara, ma in tutto il weekend ci saranno annunci importanti, questa è la strada per guardare al futuro in modo positivo", conclude Razali.