Perché Bagnaia si chiama Pecco: la spiegazione

VALENCIA - Qual è il significato del soprannome 'Pecco'? Perché Bagnaia , nuovo campione del mondo, si fa chiamare così? Molti appassionati del mondo dei motori e non solo vanno alla ricerca di una spiegazione per il soprannome del pilota Ducati, all'anagrafe Francesco ma conosciuto da tutti come 'Pecco'. Bagnaia è reduce da un bel nono posto nel GP di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale di MotoGP , grazie al quale è riuscito a conquistare il titolo, il primo della sua carriera in classe regina. L'azzurro porta dunque sul tetto del mondo i colori italiani ed anche lo stesso soprannome 'Pecco', che lo rende unico a livello mondiale.

Perché si chiama 'Pecco'?

Tale soprannome non deriva dal mondo delle moto o dalla sua carriera, bensì è un nomignolo dato in famiglia fin da piccolo. La sorella storpiava infatti il nome Francesco con 'Pecco' ed il classe 1997 è cresciuto nel segno di questo soprannome. In un'intervista, lo stesso Pecco ha ammesso che ormai ha quasi dimenticato di chiamarsi Francesco, al punto che quando qualcuno si riferisce a lui appellandolo in questo modo, lui a volte non si gira neppure.