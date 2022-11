MotoGP Bagnaia campione, Quartararo: "Complimenti, ma l'anno prossimo..."

VALENCIA - Non è andato come sperato il GP di Valencia, ultima tappa del mondiale di MotoGP, per Fabio Quartararo, a caccia di un'impresa per tentare di rovinare la festa di Pecco Bagnaia. Il francese ha chiuso la gara al quarto posto, ma al suo avversario è bastata la nona posizione per laurearsi campione. Nonostante il titolo sfumato, che avrebbe significato doppietta, Quartararo ha comunque fatto i complimenti all'avversario, dimostrando grande sportività.