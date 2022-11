MotoGP Ducati, Ciabatti: "Valentino Rossi ha lasciato molte ferite"

ROMA - Ducati è tornata in cima al Mondiale Piloti di MotoGP per la prima volta dal 2007, e lo ha fatto con un pilota italiano. Il tentativo era già stato fatto nel biennio 2011-2012 con Valentino Rossi, il quale non era riuscito a lasciare il segno a Borgo Panigale. Di quel particolare periodo ha parlato Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati: "Il primo cambiamento è stato l’addio di Filippo Preziosi che ha deciso di partire dopo due anni difficili, di grande aspettativa sulla partnership Valentino/Ducati che non ha portato i risultati sperati - le sue parole ai microfoni di "Autosport" -. Questo ha lasciato molte ferite nell’organizzazione, a molti livelli".