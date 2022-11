MotoGP, Dall'Igna carica la Ducati: "Non siamo ancora al massimo"

ROMA - In casa Ducati è tutto pronto per la festa in programma il 15 dicembre in Piazza Maggiore a Bologna. Sarà un'occasione speciale per festeggiare un 2022 formidabile, con il direttore generale Luigi Dall'Igna che celebra ancora le vittorie. "Abbiamo sempre creduto nella vittoria di Pecco. Sono passati 15 anni dal primo titoli piloti Ducati, 50 dalla doppietta italiana di Agostini-MV Agusta e inoltre è il mio primo titolo piloti MotoGP, l'unico che mancava nella mia bacheca, una gioia da condividere con la mia famiglia".