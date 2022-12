Valentino Rossi alla conquista di Bathurst: ecco quando e dove tornerà in pista

ROMA - Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma secondo i rumours usciti nelle ultime ore Valentino Rossi sarà tra i protagonisti della 12 Ore di Bathurst tra il 2 e 5 febbraio . La gara, atto inaugurale della stagione 2023 dell' Intercontinental GT Challenge è senza dubbio una delle più entusiasmanti dell'intero calendario del Gran Turismo. Per il " Dottore " un'altra opportunità di cimentarsi con il mondo a quattro ruote che sicuramente lo vedrà impegnato nel GTWC 2023 come nuovo pilota BMW.

Le esperienze degli altri motociclisti

In attesa di vedere Rossi alle prese con i saliscendi di Mount Panorama, sono diversi i campioni a due ruote già impegnati in questa affascinante esperienza. Partendo da Gregg Hansford, l'unico capace di vincere su questo tracciato sia a due che a quattro ruote, passando per Troy Bayliss che nel 2009 finì contro un muro dopo 59 giri sui 161 previsti, per concludere con Casey Stoner, anche a lui finito contro il muro quando era in lotta per la top-5.