MotoGP, Bastianini crede in Ducati: "Ecco il mio obiettivo per l'anno prossimo

ROMA - Enea Bastianini è pronto a lanciare l'assalto al titolo mondiale. Il 2023, per il pilota italiano che lasciato il team satellite dopo una stagione con 4 vittorie all'attivo, rappresenta l'anno giusto, grazie all'approdo in Ducati ufficiale al fianco del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, per sognare in grande. "Il prossimo anno ho una grande opportunità correndo per il team ufficiale. Avrò un peso in più, ma devo cercare di trasformare questo peso in forza. Voglio essere sempre davanti, sempre competitivo e divertirmi. La voglia di vincere e di salire sul palco il prossimo anno c’è. I mezzi non mancano, la moto è in uno stato di forma incredibile", le sue parole ai microfoni di Sky Sport alla serata di festa per i titoli mondiali conquistati dalla casa di Borgo Panigale.