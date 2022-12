MotoGP Ducati, Bagnaia verso il 2023: "Numero 1? Ecco quando deciderò"

ROMA - "Non voglio pensare al prossimo anno in questo momento. Voglio pensare a quest'anno e godermi ciò che è stato raggiunto. Avremo ancora tempo per pensare al prossimo anno. Ho piena fiducia in Ducati e so che gli errori della passata stagione non si ripeteranno, da parte mia e del team. Trascorrerò l'inverno con calma". Pecco Bagnaia ha parlato così dalla festa del suo fan club a Chivasso, con cui ha celebrato ancora un volta il Mondiale conquistato a novembre in MotoGP. Il pilota Ducati si godrà un periodo di riposo prima di riniziare a lavorare in vista del 2023. "Difendere il titolo è sicuramente una sensazione nuova. Se lavoriamo bene, sarà un extra. Essere il riferimento al beat può certamente essere un'arma a doppio taglio. Ma avremo ancora tempo per affrontarla".