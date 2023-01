MotoGP, Bradl e i problemi in Honda: “Cosa gli manca per essere come Ducati”

ROMA - Il 2022 di Honda in MotoGP non può dirsi soddisfacente. Ai problemi fisici di Marc Marquez, da un decennio pilota di punta del team, si sono aggiunti quelli di una moto che non ha mai dato quanto sperato, con risultati al di sotto le aspettative. Delle numerose difficoltà riscontrate dalla casa nipponica ha parlato Stefan Bradl: "In Ducati hanno mostrato coraggio perché hanno costantemente apportato modifiche ai vari dispositivi e all'aerodinamica - ha detto ai microfoni di "Speedweek" -. Di conseguenza, anche la Yamaha è rimasta un po' indietro. La Honda non è mai stata in prima linea in tali sperimentazioni come la Ducati negli ultimi anni. Ora tutto dipende dai giapponesi e dalla effettiva volontà di modificare il modo di lavorare, ma noto che alla Honda manca un po' di coraggio per sperimentare come fa Ducati e come fanno più in generale i marchi europei