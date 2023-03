MotoGP, Alex Marquez chiama Marc: "In Ducati si troverebbe meglio"

ROMA - Manca sempre meno all'inizio della stagione della MotoGP , ma un dato è emerso chiaro dagli ultimi test di Portimao, la Ducati è ancora la squadra da battere. Anche il nuovo arrivato Alex Marquez ha notato la qualità della Desmosedici GP22. "La Ducati è avanti, ma in tutti gli aspetti ha qualcosa di positivo, ti dà molte più informazioni, è più facile – spiega lo spagnolo in un evento dello sponsor Estrella Galicia -. Quello che mi piace più di tutti però è il motore . È fluido e ha potenza, rendendoti la vita più facile".

"Pilota si sente parte integrante"

Ducati più affidabile, stabile e soprattutto con un clima migliore all'interno del box, tutte caratteristiche che permetterebbero secondo Alex Marquez, di far rendere meglio anche suo fratello maggiore Marc. "Dall’Igna passava ogni mezzogiorno e ogni pomeriggio durante i test, cosa che non accadeva in Honda. Per un pilota è importante, perché ti senti parte integrante e suggeriscono molti spunti di miglioramento - conclude il numero 73 - Poi con la Honda facevi un giro, ma non capivi perché lo avevi fatto. Era tutto pazzesco. Con la Ducati invece senti quello che stai facendo in ogni momento".