MotoGP, diretta tv GP Portogallo: orari e programmazione

ROMA - Tutto pronto per l'inizio della stagione di MotoGP, con il GP del Portogallo previsto nel fine settimana. Si corre quindi a Portimao, sede dei recenti test stagionali, che hanno restituito una Ducati ancora come squadra da battere, mentre la concorrenza, soprattutto quella "giapponese" portata da Yamaha e Honda, arranca. Ma ora sarà finalmente la pista a dare i primi verdetti ufficiali, con la grande novità delle Sprint, presenti in ogni weekend di gara. Venerdì 24 marzo si comincia alle 11:45 con la prima sessione libere della durata di 45 minuti; alle 16 si torna in pista per un'ora, con la seconda sessione. Sabato 25, l'ultima sessione di libere, della durata di mezz'ora, dalle 11:10, precede le qualifiche: il Q1 inizia alle 11:50, mentre il Q2 alle 12:15. Alle 16, ecco l'appuntamento con la prima Sprint stagionale. Per quanto riguarda la domenica, dopo il breve warm up alle 10:45, la gara della classe regina è prevista alle 15:00.