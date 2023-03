MotoGP: via libera per Espargaro e Di Giannantonio, saranno in Portogallo

ROMA - Fabio Di Giannantonio e Aleix Espargaro saranno in pista nel Gran Premio del Portogallo, che aprirà il Mondiale 2023 di MotoGP. I due piloti, la cui presenza era in dubbio negli scorsi giorni, sono stati dichiarati 'fit' per la tappa inaugurale della nuova stagione, in programma da venerdì 24 a domenica 26 marzo sul circuito di Portimao. Il pilota italiano del team Gresini era stato vittima di un incidente durante i test effettuati pochi giorni fa sempre sulla pista portoghese, sbattendo la testa sulla ghiaia presente ai lati.