MotoGP, penalità Marquez: la FIM rimanda la decisione alla Corte d'Appello

ROMA - Nuovo capitolo della telenovela sulla penalità ricevuta da Marc Marquez nel Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Dopo il ricorso presentato dalla Honda, gli steward della FIM hanno deciso di rimandare la decisione sui due long lap penalty affibiati al numero 93 alla Corte d'Appello del Motomondiale "per un'adeguata risoluzione del caso". Al momento, stando alla decisione dei commissari sportivi FIM, il pilota di Cervera dovrebbe scontare la penalità nella prossima gara a cui parteciperà (non ci sarà sicuramente in Argentina).