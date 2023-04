MotoGP, Pedrosa contro Marquez e la tensione in Honda: le rivelazioni

ROMA - L'ex pilota della Honda, Daniel Pedrosa , nel corso della sua carriera non è mai riuscito ad imporsi con decisione in MotoGP e, tra le ragioni legate alle sue problematiche, c'era anche il rapporto con il compagno di squadra Marc Marquez . A rivelarlo è stato proprio lo stesso Pedrosa nel corso di un'intervista concessa a 'Revelo', durante la quale si è scagliato contro l'otto volte campione del mondo: "Per lui ero un rivale. In HRC era così, quello più veloce era il numero uno, colui che determinava la direzione anche nella scelta dei componenti. Quando guidavo io l'evoluzione della moto pensavo a fare il bene nella squadra, mentre Marquez era focalizzato sulla sua gara".

Marquez e il rapporto con Pedrosa: "C'era tensione"

Anche il numero 93 della Honda, Marc Marquez, in tempi non sospetti ammise che nel box non si respirava un'aria molto tranquilla: "C'era tensione - ammise nel suo documentario All-In su Amazon Prime -. Quando sono arrivato dalla Moto2, Pedrosa era il re, tutti lo ascoltavano; ma in breve tempo ho preso il suo posto. Nelle prime gare sono stato subito protagonista e per lui è stata una cosa difficile da digerire". In questo momento, però, i rapporti tra i due sembrano più distesi a detta di Marquez: "Dopo il 2016 tutto si è calmato e abbiamo avuto un rapporto normale".