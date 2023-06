MotoGP, Bezzecchi da urlo: battuto Bagnaia nella Sprint Race di Assen

ASSEN - Marco Bezzecchi vince la Sprint al Gran Premio d'Olanda, ottavo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota del team VR46, sul circuito di Assen, ha la meglio sulla Ducati di Pecco Bagnaia nella mini-gara del sabato, e alla domenica partirà nuovamente davanti a tutti in forza della pole position ottenuta in qualifica. Terza posizione per la Yamaha di Fabio Quartararo, che sfrutta la penalità ricevuta da Brad Binder per track limits e sale sul podio. Quarto Aleix Espargaro davanti al sudafricano della KTM, mentre Jorge Martin rimonta dalla decima alla sesta posizione e chiude davanti all'Aprilia di Maverick Vinales. Recupera diverse posizioni Enea Bastianini, partito nelle retrovie dopo la delusione in Q1 e il tamponamento subito da Marc Marquez.