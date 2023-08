Honda fuori dalla MotoGP? La risposta di Watanabe: "Non ce ne andremo mai"

ROMA - Non è stato finora un 2023 positivo per il team Honda in MotoGP, che però - al contrario di quanto successo con Suzuki - non abbandonerà la classe regina, come conferma il presidente di HRC Koji Watanabe. "Un'uscita di Honda dalla MotoGP? Non succederà. Non ci ritireremo mai", così in un'intervista con il giornalista giapponese Akira Nishimura della rivista "Shueisha Shinsho", per il team che dal 2026 lavorerà insieme ad Aston Martin.