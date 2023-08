MotoGP: Bagnaia, Sprint trionfale in Austria. Incidente per Bezzecchi

SPIELBERG - Pecco Bagnaia vince la Sprint al Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento stagionale della MotoGP. Dopo aver conquistato la pole position nella qualifica del mattino, il campione in carica della Ducati fa sua anche la mini-gara della vigilia. Mai in dubbio il primo posto per torinese, al traguardo con oltre due secondi di vantaggio sulla KTM di Brad Binder (fresco di rinnovo) e cinque su Jorge Martin, partito dodicesimo. Ai piedi del podio Alex Marquez, davanti a Jack Miller e ai fratelli Espargaro, in ordine Pol e Aleix. Tredicesimo Enea Bastianini, mentre è un sabato sfortunato per Marco Bezzecchi, out alla prima curva.