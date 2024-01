Valentino Rossi e la 100 km al ranch di Tavullia: "Ci aspetta un gran 2024"

Chi sono i più forti quest'anno?

Sui piloti favoriti in questa nuova stagione, Rossi ha affermato: "Al momento, visti i primi tempi, ci sono tre coppie che hanno entrambi i piloti veloci: sono Franco e Migno, io e Luca e poi Celestino ed Elia Bartolini che è stato il vincitore della scorsa edizione. Sarà una bella lotta anche perchè dobbiamo aspettare Pecco Bagnaia che oggi non c'è perchè aveva da fare però ha girato anche ieri e vediamo se domani sarà abbastanza veloce per la bagarre". Sulla nuova stagione, Rossi ha infine concluso: "Si prospetta una bella stagione, i nostri piloti sono in sella a delle moto competitive. Franco correrà con la Ducati, Pecco è nel team rosso, Luca correrà con la Honda. Ci aspettiamo tanto, sarà una stagione lunga e ci stiamo preparando".