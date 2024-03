Bagnaia-Marquez, sfogo Pecco: "Non ci saranno provvedimenti. Ci mancava..."

"Ci mancava solo che prendessi la penalità. Come mi aspettavo in direzione gara hanno detto che non ci saranno provvedimenti. Ci sono situazioni e situazioni e in questo caso si poteva fare poco. La decisione è giusta. Sono deluso, un conto è quando cadi per colpa tua e fai uno zero. In questo caso purtroppo abbiamo lavorato al massimo per fare il possibile, ci è mancato qualcosa in gara e sinceramente non me lo aspettavo. Mi dispiace particolarmente". Così a Sky Sport un Pecco Bagnaia deluso dopo la caduta per un contatto con Marc Marquez quando mancavano tre giri alla fine del Gp del Portogallo .

Bagnaia-Marquez, la dinamica

Il campione del mondo e il pilota spagnolo sono stati ascoltati in direzione gara per valutare la dinamica dell'incidente. "Sono partito bene, ma ho scelto la linea sbagliata, ho chiuso all'interno invece sarei dovuto essere esterno. Volevo passare Bastianini perchè lo vedevo in difficoltà. Poi ho iniziato ad accusare il grip dietro e perdevo un po, non eravamo a posto, non sono riuscito a trocvare una soluzione anche se stamattima mi trovavo bene. Guatrdiamo alla prossima", ha aggiunto. "Un vero peccato, c'era tutto il potenziale per per vincere o stare davanti, non siamo riusciti a capitalizzare niente" ha concluso Pecco, prima delle dichiarazioni di Marquez.

Domenicali, le parole su Bagnaia-Marquez

Sullo scontro tra Bagnaia e Marquez si è espresso anche Claudio Domenicali, ad della Ducati: "Le gare sono così, sono due campioni, nessuno voleva mollare. Con la loro esperienza potevano stare un po' più attenti, anche per un quinto posto se la sono giocata. Si sono toccati piano e con quell'inclinazione sono caduti entrambi. Li capisco ma non li giustifico. La presenza di Marquez? Qui ci sono tanti campioni, tutti fortissimi, alcuni sono campioni dle mondo che vogliono vincere. Capisco il tema che piace, ma non abbocco alla polemica. Avere piu punte in squadra? È positivo perchè hai tanti dati da confrontare, avere più moto in pista è un vantaggio operchè crescono tutti. È questa la nostra filosofia".