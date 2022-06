Moto2, capolavoro Vietti: dal Q1 alla pole position a Barcellona

MONTMELO - Un magico Celestino Vietti sale in cattedra nelle qualifiche del Gp di Catalogna e si prende la pole position. Doppietta Italia vista la pole conquistata in precedenza da Dennis Foggia in Moto3. Sul tracciato del Montmelò, il pilota Mooney VR46 Racing Team parte addirittura dal Q1 e finisce per togliere la pole position allo spagnolo Aron Canet per soli 8 millesimi. Per lui si tratta della prima pole dal Gp del Qatar e, oltre a Canet, condividerà la prima fila anche con Joe Roberts. Scatteranno dalla seconda fila invece Dixon, Arenas e Lowes, mentre deludono Ogura e Acosta, rispettivamente 10° e 12°. Indietro anche tutti gli altri italiani, con Dalla Porta 15°, Arbolino 18° e addirittura fuori dalla Top 20 Manzi, Antonelli, Corsi e Zaccone.