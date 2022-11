Moto2, titolo ad Augusto Fernandez: beffato Ogura. Acosta vince il GP Valencia

VALENCIA - Pedro Acosta vince il GP di Valencia, ultima gara della stagione, ma a prendersi la scena è Augusto Fernandez, nuovo campione del mondo di Moto2. Il pilota spagnolo chiude secondo alle spalle del connazionale, ma in virtù della caduta di Ai Ogura può festeggiare. Il giapponese mastica amaro dato che era partito forte, tuttavia all'ottavo giro è finito per terra ed ha visto sfumare il sogno mondiale. Applausi anche per Tony Arbolino, che sul circuito Ricardo Tormo sale sul gradino più basso del podio e termina con un terzo posto una stagione più che positiva.