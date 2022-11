Superbike, Bautista ringrazia la Ducati: "Avete creduto in me"

MANDALIKA - Mille pensieri hanno attraversato la mente di Alvaro Bautista quando ha concluso al secondo posto gara-2 in Indonesia e si è laureato campione del mondo di Superbike. Il pilota spagnolo ha vissuto stagioni difficili (appena tre podi in due anni con la Honda), ma finalmente si è preso la sua rivincita ed ha regalato una grande gioia alla Ducati. Il team di Borgo Panigale è infatti tornato sul tetto del mondo e lo ha fatto sette giorni dopo la vittoria di Pecco Bagnaia in MotoGP. L'ultima affermazione in Superbike risaliva al 2011 ed era sempre a tinte spagnole, dato che in sella alla moto c'era Carlos Checa.

Le parole di Bautista

"Sono felicissimo, è un sogno che si avvera. Oggi per la prima volta mi sono sentito un po' nervoso, perciò ho cercato di gestire le emozioni". Questo il commento a caldo di Alvaro, che non ha potuto non ringraziare la Ducati: "Ci tengo a dire grazie a tutte le persone che si sono fidate di me e che mi hanno dato l'opportunità di lottare per le prime posizioni. Abbiamo conquistato il titolo al primo tentativo, è incredibile". "Toprak andava molto forte, perciò non ho potuto far altro che seguirlo - ha proseguito Bautista, che ha infine parlato dei suoi avversari - Toprak e Jonathan (Razgatlioglu e Rea, ndr) si sono espressi ad un livello altissimo. Sono stato fortunato a commettere meno errori di loro".