Obbligo di omologazione per gli autovelox: a stabilirlo è la Corte di Cassazione

Avete dubbi su una multa per eccesso di velocità? Forse l'autovelox che vi ha "pizzicato" in flagrante non è stato omologato. Nel 2020 un automobilista era stato fermato dalla Polizia locale per aver superato il limite consentito, ma ha trovato un modo valido per impugnare la sanzione: l’autovelox utilizzato era infatti solamente approvato, non omologato.