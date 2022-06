Prezzi dei carburanti alle stelle: anche l'Italia sta pagando la guerra in Ucraina

Dopo il taglio delle accise effettuato dal Governo solo pochi mesi fa, il problema del prezzo altissimo di benzina e gasolio sembrava essersi attentuato. In questi giorni però le soluzioni attuate non sembrano più dare i loro frutti, poichè il costo dei carburanti sui tabelloni all'entrata dei distributori è notevolmente risalito .

Secondo un’indagine di Subito.it “a mUp Research”, negli ultimi tre mesi circa il 46% degli italiani ha ridotto l’utilizzo dell’automobile. Il 47% dei partecipanti, un campione rappresentativo pari a circa 20 milioni di italiani, ha inoltre rivelato di fare più attenzione a scegliere una pompa che sia conveniente, mentre 1 automobilista su 3 ha adottato uno stile di guida più idoneo a ridurre i consumi.

Il nuovo aumento dei prezzi è dovuto sia all’incremento del costo primario del greggio, sia alla crisi dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina, di cui a farne le spese in termini economici sono tutti gli altri paesi spettatori del conflitto, tra cui l'Italia. Per quanto riguarda i prezzi, al self il costo medio della benzina si attesta a 1,914 euro al litro, mentre il diesel a 1,831 euro al litro.

