Dalla Ferrari allo yacht a Positano: che lusso per la proposta di nozze di Curtois

Con una mano stringe la coppa della Champions League, con l'altra stringe quella della sua bellissima Mishel con cui a breve convolerà a nozze. Chi non invidia Thibaut Curtois? Il portiere si sta godendo qualche giorno di relax prima di iniziare la preparazione per il prossimo campionato di Liga Santander e per farsi trovare pronto in vista del Mondiale in Quatar. Intanto si diverte a bordo di uno dei bolidi che pù ama, una scintillante Ferrari Roma.