Bale, collezione di auto da 580mila euro: pagata con appena 16 minuti di gioco

Può bastare appena un quarto d'ora di gioco per ripagare una collezione di auto di grandissimo valore? Può sembrare impossibile, eppure con gli stipendi stellari dei calciatori (e la passione per le quattro ruote che li accomuna tutti) non lo è affatto. A confermalo è uno studio condotto dalla Bill Plant Driving School ha analizzato le collezioni di auto di alcuni dei più forti calciatori al mondo e ha scoperto che a Gareth Bale sono stato sufficienti 16 minuti sul campo durante la stagione 2020/21 (quando vestiva la maglia del Tottenham) per ripagare tutto il suo preziosissimo garage. A quanto ammontava il suo guadagno? Oltre 27 milioni di sterline, ovvero quasi 31,5 milioni di euro.