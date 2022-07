Fascino vintage con Lego: ecco la Chevrolet Camaro Z8

Dopo l'ultima creazione Lego per celebrare la celebre Ferrari Daytona SP3 , arriva un altro omaggio ad una vettura che ha fatto la storia. Il 1° agosto 2022 arriverà infatti nei negozi il modellino della Chevrolet Camaro Z8 , fedelissimo all'originale in ogni più piccolo particolare. L'automobilina sarà composta da 1.458 mattoncini .

L'importanza dei dettagli

Armatevi di pazienza e divertitevi, perché l’effetto finale regalerà grandi soddisfazioni. La nuova arrivata nella gamma vintage di Lego è la Chevrolet Camaro Z8, con tanto di volante perfettamente funzionante, il motore accurato e le portiere apribili e richiudibili. Disponibile in nero lucido con strisce da corsa in rosso, bianco e grigio, può essere costruita in versione hard top o cabriolet, scegliendo tra i classici fari e quelli a scomparsa.

“La Camaro Z28 dal 1969 ha fatto girare la testa a tutti gli amanti della velocità, sia sulla strada che fuori. Ed è per questo che siamo orgogliosi di vederla rivivere in un modo tutto nuovo grazie ai mattoncini LEGO. Chiunque ami il design iconico della Camaro Z28, può provare ora il brivido di costruire questo set e di esporlo con fierezza nella propria casa”, ha affermato Harlan Charles, Product Marketing Manager di Chevrolet Camaro.

“Con le sue linee classiche e il suo design raffinato, la Camaro Z28 non ha rivali in termini di eleganza e per questo motivo è diventata fonte di altissima ispirazione per questo nuovo progetto del Gruppo LEGO. Costruendo questo set, infatti, ci si può immaginare al volante e sentire il rombo del motore della macchina che sfreccia sull’asfalto", ha dichiarato invece il Designer del Gruppo LEGO Sven Franic.

Il set sarà disponibile dal 1° agosto 2022 nei LEGO Store e su www.LEGO.com e dal 1° agosto 2023, anche nei negozi Mornati Paglia al prezzo di 169.99 euro.

