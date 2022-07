Suzuki è sponsor del Torino per il decimo anno consecutivo

Suzuki e Torino , una partnership che dura da ormai nove anni e che è destinata a proseguire a gonfie vele. La Casa giapponese infatti comparirà sulla maglia dei granata anche per la stagione sportiva 2022-23 , la decima consecutiva . E inoltre, in occasione di un match, per celebrare il decimo anniversario la prima squadra indosserà una casacca celebrativa in edizione unica, un vero e proprio pezzo da collezione.

Suzuki e Torino, un'unione di successo

In dieci anni, Suzuki e il Torino hanno sviluppato un forte legame cementato sia dalla vicinanza territoriale (la sede di Suzuki Italia è alle porte del capoluogo piemontese) che da quella valoriale. Un rapporto di collaborazione iniziato nel 2013, dapprima in veste di Official Sponsor, e quindi dal 2015 come Main Sponsor. "Suzuki e il Torino Football Club affrontano ogni situazione a testa alta, con fierezza e rispetto - dichiara il Presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli -. I valori autentici che animano entrambe le società le rendono amate dal pubblico. Il Toro ha innumerevoli tifosi in Italia e nel mondo e molti sono anche gli appassionati di motori che considerano speciali i mezzi Suzuki a due e a quattro ruote, come se fossero i componenti della squadra del cuore".

"È per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio avere al nostro fianco, per il decimo anno consecutivo, un brand come Suzuki - afferma il Presidente granata Urbano Cairo -. È una corporation di fama mondiale, un'azienda dalla storia ultracentenaria, proprio come il Torino. Da sempre ci uniscono tradizione e innovazione e un legame consolidato da sentimenti di stima e amicizia. Anche in questa stagione Suzuki è pronta ad affrontare insieme a noi, in prima fila e su ogni terreno, tutte le sfide che ci attendono".

