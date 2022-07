Caro carburanti, gli effetti del taglio delle accise: prezzi in calo

A piccoli passi qualche risultato si sta già facendo vedere. Il taglio delle accise (per il quale è stata richiesta una proroga del termine fino a fine settembre ) ha fatto registrare un calo dei prezzi di benzina e gasolio sia al self service che al servito. In discesa anche il prezzo medio di gpl e metano. Ecco i nuovi valori dei carburanti su tutto il territorio nazionale:

I nuovi prezzi

Secondo i dati raccolti dal sito Quotidiano Energia, l'attuale prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è 1,928 euro al litro (-0,013 rispetto al valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,925 e 1,941 euro al litro (per le pompe bianche si attesta a1,927). Per quanto riguada il gasolio, al self il prezzo medio è di 1,893 euro al litro (con un significativo calo di 0,079 rispetto al dato precedente), con le compagnie che oscillano tra tra 1,891 e 1,901 euro al litro e le senza logo a 1,895. Al servito il prezzo è ovviamente più alto: il prezzo medio della benzina si attesta a 2,075 euro al litro (-0,005): i grandi marchi variano da 2,014 e 2,125 euro al litro, mentre i distributori senza logo si fermano a 1,980. Il diesel è a 2,041 euro al litro, con le compagnie che praticano prezzi medi tra 1,983 e 2,091 euro al litro, mentre per le pompe bianche il prezzo medio è di 1,948). Il Gpl si attesta tra 0,826 a 0,842 euro al litro (no logo 0,811), mentre il metano tra 2,022 e 2,393 euro (no logo 2,174).

