Van Basten mette in vendita la sua Porsche 928 GT a un prezzo stracciato

Quella per le auto è una passione che accomuna gran parte dei calciatori , che spesso vengono avvistati al volante di supercar rarissime e da sogno: dalla Bugatti Veyron di Cristiano Ronaldo alla Maserati MC20 di David Beckham, passando per la Ferrari SF90 Stradale di Federico Chiesa e arrivando alla Lamborghini Urus tuning di Theo Hernández, l'elenco sarebbe lunghissimo. E sono tanti anche i calciatori che, già negli scorsi decenni, avevano deciso di dedicare una buona parte dei loro guadagni proprio alle supercar. Tra questi c'era anche Marco van Basten che, durante la sua permanenza al Milan negli anni '80, acquistò una Porsche 928 GT . A distanza di oltre 30 anni, la sportiva dell'olandese è stata messa in vendita.

In vendita a soli 65mila euro

La carriera di Marco van Basten è stata assai intensa ma anche molto breve, con il prematuro ritiro nel 1995 a soli 30 anni a seguito di cronici problemi a una caviglia. Ciò non ha comunque impedito all'olandese di vivere alcune stagioni da top player, con ingaggi estremamente generosi, ricevuti durante la sua permanenza al Milan. Proprio in quel periodo, van Basten potè realizzare uno dei suoi sogni acquistando un esemplare della Porsche 928 GT.

Lanciata nel 1977, la 928 fu protagonista di una costante evoluzione tecnica ed estetica, che culminò nel 1989 con il lancio della versione GT, dotata di motore V8 da 5 litri capace di erogare 330 cavalli e 430 Nm. Con prestazioni di primo livello: accelerazione da 0 a 100 orari in 5,8 secondi e una velocità massima di 275 km/h. L'esemplare di van Basten è datato proprio 1989, e si caratterizza per la verniciatura verde scuro della carrozzeria e gli interni in pelle nera. I cerchi sono in lega, mentre al posteriore è presente il vistoso spoiler che caratterizzava la versione GT.

La Porsche 928 GT di Marco van Basten è ora in vendita presso il portale ruotedasogno.com, e risulta aver percorso meno di 79mila chilometri. Il prezzo per questa supersportiva appartenuta allo storico milanista è di 65mila euro, in linea con quello di altri esemplari in condizioni simili ma con precedenti proprietari meno noti.

