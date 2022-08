McKennie, una Lamborghini Huracan da 195mila euro per i suoi 24 anni

Weston McKennie è già innamorato di una nuova rossa. No, non stiamo parlando di qualche modella o influencer ma della sua Lamborghini Huracan da 195mila euro che il centrocampista bianconero ha voluto regalarsi per i suoi 24 anni compiuti ieri 28 agosto. A immortalare il momento del ritiro dell'auto è stato un suo amico, il quale ha postato poi il video sui social network.

Compleanno sul bolide

Nessuna scusa sarà più accettata, ora a bordo di questo razzo non sarà più ammesso arrivare agli allenamenti con neanche un minuto di ritardo. Il centrocampista della Juventus ha deciso così di festeggiare il 28 agosto il compimento dei suoi 24 anni concedendosi un piccolo sfizio: una Lamborghini Huracan da 195mila euro equipaggiata con motore da ben 640 CV che può raggiungere i 325 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in 2,79 secondi. Weston starà già sfrecciando per Torino a bordo della sua nuova lussuosissima auto, con l'augurio che faccia estrema attenzione e che non spinga troppo il piede sull'acceleratore. Il calciatore è stato immortalato in un video postato sui social da un suo amico fotografo che lo ha ripreso all'interno della Lamborghini nuova di zecca: i due sono usciti insieme dalla concessionaria per sfoggiare il nuovo gioiello su 4 ruote del centrocampista statunitense.