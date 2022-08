Litiga con la moglie e le distrugge il parabrezza: arrestato

Litigi che vanno avanti da tempo, frustrazioni sul lavoro, problemi in famiglia e ferie terminate, senza aggiungerci il caldo torrido che spesso annebbia la mente e fa perdere la pazienza. Tutti questi motivi però non giustificano il folle gesto di un 50enne residente a Castiglione di Pepoli (Bologna), che ha aggredito la moglie distruggendole il parabrezza dell'auto .

Ruba un'auto, entra nella metro ma si incastra nelle scale: arrestato

Maltrattata da 20 anni

Uno scatto di ira improvviso, probabilmente alimentato da screzi precedenti e da un cattivo clima in famiglia. Apparentemente il motivo della ligata sembra davvero futile: la donna si sarebbe infatti rifiutata di fare una passeggiata insieme al marito, decisione che avrebbe mandato l'uomo su tutte e furie. Il 50enne l'ha quindi aggredita prendendola prima a pugni all'interno della loro abitazione per poi seguirla in strada dove la povera moglie si era rintanata nell'automobile. Il folle si è scagliato con violenza sul parabrezza distruggendolo mentre continuava ad inveire nei confronti della signora. Immediato l'intervento dei Carabinieri di Castiglione di Pepoli, comune dell'Appennino bolognese i quali, allertati dagli altri residenti hanno cercato di fermare l'uomo il quale ha opposto resistenza verso le stesse Forze dell'Ordine. Il 50enne, che secondo le dichiarazioni della donna era solito violentarla fisicamente e psicologicamente da oltre 20 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Tassista furbetto litiga per il Pos, rompe gli oggetti dei turisti e fugge con le portiere aperte