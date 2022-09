Lamborghini Aventador trasformata in un'affascinante Batmobile

La supercar più affascinante del cinema? Senza dubbio la Batmobile. Cupa, oscura, tenebrosa, con quel nero lucido che la rende sportiva ma elegantissima, questa vettura non è mai stata vista sfrecciare per le strade, o almeno per ora. A trasformarla in realtà ci ha pensato Liberty Walk, tra i più celebri esperti di tuning in Giappone.