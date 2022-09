Federer si ritira e la Mercedes gli dedica una AMG GT 63 S E Performance

Durante la recente Laver Cup 2022, Roger Federer - come annunciato in precedenza - si è ritirato dal tennis giocato. Una carriera incredibile la sua, che lo colloca di diritto nell'Olimpo dello sport. Nonostante abbia appeso la racchetta, il campione non ha intenzione di sospendere i suoi numerosi impegni, come quello che da 14 anni ha con Mercedes, portando avanti una storica collaborazione . Al termine della carriera, infatti, Roger ha annunciato che intensificherà ulteriormente le attività .

Una vettura dedicata

In questi anni lo abbiamo visto protagonista diverse campagne pubblicitarie del Marchio, e adesso sarà impegnato nell'iniziativa congiunta Neon Legacy, con diversi sottoprogetti tutti da svelare nelle prossime settimane. Un primo risultato è stato già visibile alla Laver Cup di Londra, dove è stata messa in mostra una Mercedes-AMG GT 63 S E Performance decorata con il sigillo personale di Roger Federer. Impossibile non notare il colore giallo neon che richiama il feltro giallo delle palline da tennis.

La vettura verrà battuta all’asta alla fine del 2022 e il ricavato sarà investito in un progetto di tennis di beneficenza il prossimo anno. “Roger ha plasmato e ispirato intere generazioni con il suo gioco e la sua sportività - ha ricordato Britta Seeger, membro del board di Mercedes-Benz Group AG, Marketing & Sales - ricorderemo sicuramente una frase durante la sua visita alla nostra sede di Stoccarda l'anno scorso: ‘il breve termine è la mia motivazione, ma il lungo termine è la mia ispirazione’. Tutti noi auguriamo a Roger tutto il meglio per il futuro e non vediamo l'ora di collaborare ancora più da vicino nell'ambito della nostra iniziativa Neon Legacy”.

