Carabinieri usano auto ed elicottero, ma i ladri si danno alla fuga

C'è chi osserva la Seat Leon per il suo look dichiaratamente sportiveggiante e c'è invece chi, come i Carabinieri della zona di Cesenatico (FC), ne cerca una con carrozzeria grigia non per motivi stilistici. Ma perché era sempre presente quando nel Comune di Longiano avvenivano dei furti che colpivano le attività commerciali della zona. Oggi, quella Leon è ancora in fuga, anche dopo un rocambolesco inseguimento per le vie della cittadina romagnola.