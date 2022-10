Viaggia a 30 km/h sull'autostrada per protesta, la Polizia la insegue e lei si taglia le vene

Domenica 16 ottobre una donna al volante di una Ford Fiesta ha inscenato una protesta singolare ma pericolosissima, dandosi poi alla fuga inseguita dalla polizia , con la persona al volante della vettura in questione che a un certo punto per protesta si è tagliata le vene mostrandole alle forze dell'ordine. È il contenuto di un video divenuto virale nelle ultime ore, e girato dalla stessa protagonista dell'episodio, avvenuto sulla A28 Portogruaro-Conegliano .

Carabinieri usano auto ed elicottero, ma i ladri si danno alla fuga

La protesta di Pamela contro il governo

Si tratta di Pamela, ragazza di origine bulgara di 35 anni in protesta contro la crisi economica e di conseguenza la propria condizione di vita. Alla guida della sua Fiesta, ha prima proceduto a passo d'uomo, poi ha speronato due auto della polizia e ha provato a darsi alla fuga, filmando tutto con lo smartphone, compresa la ferita che si è autoprovocata. Pamela ha imboccato l'autostrada a una velocità di circa 30 km/h esponendo sul lunotto posteriore un cartello nel quale erano riportate le motivazioni della sua protesta: "Vogliamo libertà! Pago le tasse, sono educata e rispettosa. Lavoro per Amazon, ma ogni sera mi chiedo dove dormirò", oppure "E io sono tra quelli più fortunati. Se non è in quest'auto, devo pagare almeno 50 euro a notte. Tutto ciò pure con il ciclo, e non avevo dove lavarmi. Mi sento umiliata dal mio governo. Chiedete indeterminati; affitti e consumi in aumento continuo. Siamo in deficit. Ci state uccidendo. Vi pulite il culo con le nostre vite. Basta!".

A 30 km/h in autostrada, finisce all'ospedale

Tutto ha avuto inizio nella mattinata di domenica 16 ottobre, quando alcuni automobilisti hanno inoltrato una segnalazione di pericolo sulla A28, a causa della presenza di una vettura che procedeva a passo d'uomo sulla carreggiata. Pamela aveva già annunciato le proprie intenzioni sui social: "Sto restando senza soldi e non ho niente da perdere" - aveva raccontato - voglio fare questa cosa per tutti: vado ai 30 all'ora da Pordenone a Milano, a trovare un amico", aggiungendo infine: "Chi vuole si aggiunga. Non voglio dare fastidio a nessuno, ma solo rallentare il traffico perché meritiamo attenzione". Tuttavia, la ragazza è stata bloccata da tre pattuglie della Polstrada poco dopo Godega Sant'Urbano, zona Treviso. Durante l'inseguimento il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso, e il traffico deviato per motivi di sicurezza. Una volta fermata, i poliziotti hanno provveduto al fermo della giovane, successivamente trasportata all'ospedale di Conegliano a causa delle ferite autoinflitte.

Adolescente senza patente semina il panico alla guida: denunciato