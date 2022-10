Torino, solo 9 secondi per rubare una Panda: il video del furto shock

Le indagini condotte dalla Squadra di polizia giudiziaria della Polizia stradale di Torino per l'operazione denominata "Strada del Francese" hanno acceso i riflettori su due autodemolizioni, una a Torino e l'altra nel Comune di Leinì, dove, secondo l'accusa, le auto venivano portate e smontate per rivendere successivamente i pezzi, oppure ricevevano i pezzi già smontati da piazzare sul mercato. I titolari dell'autodemolizione di Leinì sono già dietro le sbarre, mentre il GIP del tribunale di Torino ha disposto gli arresti domiciliari per due dipendenti della demolizione di Torino. Tra gli indagati - per i quali è stato disposto l'obbligo di firma - ci sono anche alcuni ricettatori che avrebbero acquistato le auto rubate dalla coppia.

Rubate soprattutto auto italiane: il video

Le persone sottoposte a misura cautelare sono 13 in totale. A venire rubate erano principalmente auto italiane, soprattutto Fiat 500 e Panda, Lancia Ypsilon, Alfa Romeo Giulietta e Giulia. Nei video della Polizia vengono ripresi i ladri mentre scelgono le auto da rubare, parcheggiate in strada, si avvicinano alla portiera e le forzano in pochi secondi per poi darsi alla fuga. A stupire sono i 9 secondi impiegati per rubare la Panda: è infatti il tempo che passa tra l'arrivo del ladro e l'accensione della macchina. Ecco il video