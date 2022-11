Juve, contro l'Inter con una maglia speciale: scende in campo la Jeep Avenger FOTO

Buttarsi alle spalle le delusioni europee, il prima possibile, per riprendere in mano il proprio destino. La Juventus, dopo la cocente eliminazione in Champions League e la conseguente "retrocessione" agli spareggi di Europaleague, ha nel prossimo match contro l'Inter un'occasione per mettere un altro mattoncino in quella disperata scalata per risalire le pareti dell'inferno, come direbbe Al Pacino in "Ogni maledetta Domenica".