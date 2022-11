Cancelo e il lusso sfrenato: alla sua Mercedes non manca nulla

Chissà cosa passa per la mente di un giocatore che sta per giocare un torneo importante come il Mondiale di calcio. Ansia, preoccupazione, adrenalina, tante emozioni tutte insieme. Chi mostra di saper gestire questo tripudio di pensieri e sensazioni è Joao Cancelo , che sul suo profilo Instagram si rivela super rilassato a bordo di una lussuossima Mercedes .

Vlahovic si regala una Maserati speciale? FOTO

Il cielo in un'automobile

Mancano solo 9 giorni all'esordio al mondiale per il Portogallo: gli uomini di Fernando Santos se la vedranno il 24 novembre col Ghana, ma intanto c'è chi alla Coppa del Mondo ancora non ci pensa. Joao Cancelo, attivissimo sui social, ha postato ieri sul suo account Instagram alcune foto che lo ritraggono felice e rilassato alla guida di una Mercedes Classe G AMG, modello amatissimo dai calciatori di tutte le squadre. Nel lusso generale del fuoristrada però, c'è un particolare che spicca: il tetto stellato. Come si può notare dalla foto infatti sopra la testa dell'ex Inter e Juventus brilla una grandissima quantità di led che sembrano ritrarre proprio un cielo colmo di stelle. L'optional non sarà certo costato poco, anche se per uno che guadagna oltre 4 milioni a stagione non sarà sicuramente un problema acquistare un'auto da oltre 190mila euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joa?o Cancelo (@jpcancelo)

Dalla Ferrari di Chiesa alla Lamborghini di Lautaro: è Juve-Inter supercar!