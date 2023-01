Sponsor Ferrari 2023, ecco quali sono le novità

Il nuovo anno porta sempre diverse novità. Tra queste ci sono i nuovi partner per il 2023 che Ferrari ha annunciato per la F1. Sulle pagine ufficiali della Scuderia sono comparsi i marchi, i cui loghi vedremo presto sulle monoposto. Ci sono nomi nuovi e collaborazioni affermate, anche se nei giorni scorsi ha fatto parlare la notizia del “divorzio” con due premium sponsor di peso, la compagnia di criptovalute Velas e l'azienda produttrice di chip Snapdragon. Una perdita importante, perché stimata in quasi 52 milioni di euro in totale (circa un quarto degli introiti commerciali totali del Cavallino). Quali sono i partner per il 2023?