Cavallo trainato con lo scooter: l'indignazione di Borrelli sul web

Il cavallo a traino

"Basta maltrattare gli animali. Serve subito una riforma. Ho chiesto verifiche su quanto accaduto a via Pigna”, ha detto Borrelli, che sui social ha pubblicato il video che gli è stato inviato da un utente, dove si vedeva il povero cavallo venire trainato in strada dal veicolo. "A Napoli, a via Pigna - ha continuato il politico - è avvenuta l’ennesima vergogna, l’ennesimo maltrattamento nei confronti di un animale. Trainare in questo modo gli animali oltre che ad essere vietato dalla legge è qualcosa di veramente indegno ed inumano, certa gente non ha il minimo rispetto per gli animali. Abbiamo proceduto ad inviare il filmato alle autorità e sporgere denuncia con la quale abbiamo anche chiesto di verificare la questione delle pettorine. Continueremo a batterci fino a che gli animali non saranno davvero rispettati e tutelati. Occorre una rivoluzione giuridica, ma anche e soprattutto culturale".

Sono tutt'ora in corso le indagini per individuare i protagonisti del grave gesto.

