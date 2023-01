Auto in fiamme nel piazzale di Telecom Italia: atto di matrice anarchica

Si aggrappa di nuovo al retro dell'autobus: all'incrocio trova i Carabinieri

Si cercano i colpevoli

Già nella nottata di ieri, tra il 29 e il 30 gennaio era stata data alle fiamme una volante della Polizia in viale Tibaldi a Milano, oggi invece teatro degli atti di preoccupante vandalismo si sono spostati nella Capitale. Sono cinque le automobili parcheggiate all'interno del parcheggio scoperto della sede di Telecom Italia, in via val di Lanzo 139, nel quatiere Montesacro, ad essere state incendiate. Su una cabina dell'elettricità adiacente al piazzale sono state poi trovate scritte fatte con bombolette di vernice nera che riportavano simboli anarchici o frasi come "No 41 Bis" e "Black Block". La Procura di Roma ha immediatamente aperto un'inchiesta per identificare (anche attraverso le immagini delle telecamere di videosoreglianza) i colpevoli, accusati ora di danneggiamento e incendio aggravati dalle finalità di terrorismo.

