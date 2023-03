Charlotte, l'ex di Leclerc e la gaffe social: tifosi Ferrari infuriati

Un Gp del Bahrain da dimenticare per Charles Leclerc e la Ferrari . Il pilota monegasco, che già in mattinata ha dovuto sostituire la batteria e la centralina della sua Rossa a causa di un problema, non è riuscito a terminare il gran premio. Dopo soli 41 giri , quando era in terza posizione, Charles è stato costretto al ritiro perché il motore della sua Ferrari si è rotto. Un vero e proprio incubo per il pilota del Cavallino che sperava di cominciare la nuova stagione diversamente da come l'aveva terminata.

Il messaggio social dell'ex di Leclerc

Come spettatrice, da casa, per il primo gp dell'anno c'era anche Charlotte Siné, l'ex fidanzata di Leclerc. I due hanno annunciato la fine della loro relazione a dicembre, tramite un post sui social: la love story, che andava avanti dal 2019, è naufragata per cause che non sono state rese note. La passione per la Ferrari però non è sparita dal cuore della studentessa che, in un recente evento ha sfoggiato un look targato proprio Ferrari. Oggi, prima della partenza ha postato una story su Instagram che ha fatto molto discutere perché nella foto non c'era la Rossa, bensì la Red Bull. Una semplice gaffe o una frecciatina?"Let's go" - ha scritto nella ig story, ma con ogni probabilità, vista la spiegazione nella storia pubblicata successivamente, Charlotte ha ricevuto diverse critiche dai tifosi della Ferrari.. L'ex di Leclerc ha postato una foto con un asinello, scrivendo: "Non preoccupatevi ragazzi che tifo ancora per la Rossa. Ma valeva davvero specificare?Lo sa anche Theophile (l'asinello)."