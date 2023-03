Ferrari, incubo Leclerc: motore rotto in Bahrain. "Red Bull altra categoria"

SAKHIR - Charles Leclerc è costretto al ritiro durante la gara del Gran Premio del Bahrain , primo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il monegasco si ferma dopo 41 giri a causa di problemi che andranno analizzati , e che lo costringono ad abbandonare la pista chiudendo l'appuntamento inaugurale dell'anno con uno zero. Prima della gara, alla SF-23 del pilota di Maranello erano state sostituite batteria e centralina in modo precauzionale, ma la monoposto ha accusato ulteriori problemi che non lo faranno arrivare al traguardo.

Charlotte, l'ex di Leclerc e la gaffe social

La gara e le parole di rabbia

Fino a quel momento, la gara aveva consegnato il terzo posto a Leclerc, troppo lontano per impensierire le Red Bull ma quasi sicuro del podio se non fossero sopraggiunti i problemi. Carlos Sainz, infatti, era quarto - posizione con cui ha concluso la gara - ma a una distanza importante dal compagno di squadra. Leclerc poi ha parlato a Sky subito dopo il ritiro, con parole di amarezza e rabbia: "Siamo troppo lontani da loro sul passo gara, dobbiamo trovare qualcosa perché così faremo fatica. Loro hanno trovato qualcosa, non si è mai visto che in qualifica stiamo lì con loro e poi in gara prendiamo un secondo a giro. Bravi loro, così le Red Bull sono di un'altra categoria".