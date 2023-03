Ferrari, Leclerc nei guai? Cosa rischia e perché: gli scenari e le penalità

Affidabile o non affidabile? Questo è il dilemma. Cambia la stagione in Formula 1 ma i problemi per la Ferrari sono sempre gli stessi, per dirla all’ormai “dimenticato” Binotto: “bisogna cercare di capire cosa c’è che non va”. E quel qualcosa che non ha funzionato coincide proprio con l’attimo in cui il battito del cuore dei tifosi di Maranello ha saltato un colpo. Esattamente come quello del nuovo team principal del Cavallino Frederic Vasseur.