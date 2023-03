Clamoroso Verstappen: fuori in Q2, parte quindicesimo in GP Arabia Saudita

GEDDA - Il Gran Premio di Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale di F1, si apre con un clamoroso colpo di scena: la Red Bull di Max Verstappen, infatti, ha accusato problemi nella prima parte della Q2, in qualifica, quando ancora non aveva segnato un tempo utile. Per questo motivo, è dovuto rientrare al box uscendo definitivamente dalla propria monoposto: partirà quindi 15esimo nella gara di domani. Il problema è stato individuato nell'albero di trasmissione. Quindi nessun problema al motore, ma quel che è certo è che il weekend di Gedda si complica tutto d'un tratto per la Red Bull, che aveva fin qui dominato le prove libere dando segnali di onnipotenza.