Niente MotoGp per Valentino Rossi e quale migliore occasione per godersi un po' di relaz sulle proprie supercar? Il pilota ha deciso di intraprendere una nuova avventura nelle corse automobilistiche, partecipando a diverse tappe del GT World Challenge Europe. La sua passione per le auto veloci e potenti non è mai stata un segreto, e infatti possiede una collezione di modelli unici e pregiati.