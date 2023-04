Arrestata la banda di ladri che rubò l'orologio da 2 milioni a Charles Leclerc

La banda tra i fan di Ferrari

Il monegasco aveva trascorso la Pasquetta in Versilia insieme al suo preparatore atletico e come era facile immaginare una folla acclamante di persone lo aveva circondato chiedendo di potersi scattare foto insieme a lui. Proprio in quel momento, due malviventi si sarebbero avvicinati al pilota e con eccellente scaltrezza avrebbero slacciato il cinturino del suo orologio per poi fuggire via. L'accessorio è un Richard Mille 67-02 personalizzato con la bandiera del Principato di Monaco, dal valore che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Un colpo enorme per questa banda di malviventi che dopo 12 mesi pensava di averla fatta franca e invece oggi si ritrova dietro le sbarre a mani vuote e con una condanna per furto non proprio ai danni di una persona qualsiasi.

