Lo scooter brucia in strada: i Vigili del Fuoco lo gettano nel canale

Troppo spesso si apprendono notizie riguardanti mezzi elettrici che improvvisamente vengono avvolti dalle fiamme. In certi casi è complicato trovare una soluzione immediata al grave problema, eppure questi Vigili del Fuoco di Amsterdam non hanno esitato un momento a gettarlo nel canale...

Bar di Napoli cerca cameriere che guidi il motorino con vassoio in mano

Una soluzione inaspettata

L'incidente è avvenuto a Oudezijds Voorburgwal intorno alle 13.30 per cause ancora sconosciute. I Vigili del Fuoco sono stati pronti a intervenire, hanno legato una corda all'e-scooter in fiamme e lo hanno gettato nel canale vicino, utilizzando l'acqua per spegnere le fiamme.

Il portavoce dei pompieri ha spiegato che in caso di incendi di veicoli elettrici, solitamente si utilizza un contenitore a immersione d'acqua, dove lo scooter o l'auto possono essere completamente sommersi. Però, se l'acqua è già presente nelle vicinanze, come nel caso del canale ad Amsterdam, questo può essere un modo altrettanto efficace per spegnere le fiamme. Gli investigatori stanno ancora cercando di capire le cause dell'incendio.